Шиян Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шиян Григорий Алексеевич

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Место рождения

Березовая Лука, Полтавська область

Дата рождения

09.02.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1925

Отец: Шиян Алексей Романович

Мать: Шиян Мотря Романовна

Березовая Лука, Полтавська область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиян Раиса

Березовая Лука, Полтавська область
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шиян Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шиян Раиса

Смерть
Неизвестно
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