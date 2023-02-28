Шиян Григорий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1925
Отец: Шиян Алексей Романович
Мать: Шиян Мотря Романовна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шиян Раиса
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шиян Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шиян Раиса
Смерть
Неизвестно