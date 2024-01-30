Uudeküll Mihkel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Uudeküll Mihkel

Место рождения

Ambla

Дата рождения

02.10.1861

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1861

Отец: Udeküll Jaan

Мать: Udeküll Ann

Ambla
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