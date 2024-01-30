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Uudeküll Mihkel
Uudeküll Mihkel
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Древо
Место рождения
Ambla
Дата рождения
02.10.1861
Пол
Мужской
Отец
Udeküll Jaan
1835 г.р.
Мать
Udeküll (Udelep) Ann
1836 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1861
Отец:
Udeküll Jaan
Мать:
Udeküll Ann
Ambla
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