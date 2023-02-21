Сапегина (Юрина) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапегина (Юрина) Светлана Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1968

Отец: Юрин Владимир

Мать: Юрина Любовь Георгиевна

Рождение ребёнка
11.01.1990

Дочь: Рязанова Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Сапегин Михаил

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Сапегин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапегин Михаил

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