Сапегина (Юрина) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1968
Отец: Юрин Владимир
Мать: Юрина Любовь Георгиевна
Рождение ребёнка
11.01.1990
Дочь: Рязанова Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Сапегин Михаил
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Сапегин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сапегин Михаил