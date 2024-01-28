Шереметьев Константин Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шереметьев Савелий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметьев Федор Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметьев Василий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметьев Александр Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметьев Иван Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шереметьев Федор Константинович
Мать ребёнка: Шереметьева Ирина Семеновна
Смерть
Неизвестно