Шереметьев Константин Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметьев Константин Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шереметьев Савелий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шереметьева Ирина Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметьев Федор Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметьев Василий Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметьев Александр Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметьев Иван Константинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шереметьев Федор Константинович

Мать ребёнка: Шереметьева Ирина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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