Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Якимович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Якимович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Никифор Иванович

Отец ребёнка: Иван Якимович

Рождение ребёнка
1765

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Якимович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Иван Якимович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Маремьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Якимович

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Якимович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Якимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Якимович

Смерть
Неизвестно
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