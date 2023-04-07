Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Якимович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Якимович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Никифор Иванович
Отец ребёнка: Иван Якимович
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Якимович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Иван Якимович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Маремьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Якимович
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Якимович
Рождение ребёнка
1778
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Якимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Якимович
Смерть
Неизвестно