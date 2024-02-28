Иванова (Межуппе) Елена Ульриховна
Место рождения
Дата рождения02.03.1895
Дата смерти16.07.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1895
Отец: Межуппе Ульрих Францевич
Мать: Межуппе Юлиана Францевна
Рождение ребёнка
22.02.1922
Дочь: Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Иванов Алексей Васильевич
пос. Сходня Московской обл.
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Иванов Алексей Васильевич
пос. Сходня Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Служащая
Смерть
16.07.1948
Причина смерти: Несчастный случай, сильный ожог
Похороны
Неизвестно