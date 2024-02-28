Иванова (Межуппе) Елена Ульриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Межуппе) Елена Ульриховна

Место рождения

Седлец

Дата рождения

02.03.1895

Дата смерти

16.07.1948

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1895

Отец: Межуппе Ульрих Францевич

Мать: Межуппе Юлиана Францевна

Рождение ребёнка
22.02.1922

Дочь: Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Иванов Алексей Васильевич

пос. Сходня Московской обл.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Иванов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей Васильевич

пос. Сходня Московской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Служащая
Смерть
16.07.1948
Киев, Киевский уезд
Причина смерти: Несчастный случай, сильный ожог
Похороны
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
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