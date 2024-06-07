Зайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуракова (Зайкова) Агафия Евдокимовна
Отец ребёнка: Зайков Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайков Евдоким Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Зайкова) Федосия Евдокимовна
Отец ребёнка: Зайков Евдоким Тимофеевич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Зайков Евдоким Тимофеевич
Смерть
Неизвестно