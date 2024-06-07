Зайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна

Зайкова (Кощеева) Марфа Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Кощеев Ларион Парамонович

Мать: Кощеева (Княгина) Евдокия Савиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуракова (Зайкова) Агафия Евдокимовна

Отец ребёнка: Зайков Евдоким Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайков Семен Евдокимович

Отец ребёнка: Зайков Евдоким Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Ежово, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Зайкова) Федосия Евдокимовна

Отец ребёнка: Зайков Евдоким Тимофеевич

Рождение ребёнка
1797

Сын: Зайков Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Зайков Евдоким Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.