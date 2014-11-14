Загретдинова (Галимова) Мусира Габделвалиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загретдинова (Галимова) Мусира Габделвалиевна

Место рождения

д.Бик-Утеево Буинского р-на

Дата рождения

12.05.1938

Дата смерти

14.11.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1938

Отец: Галимов Габдельвали Мухаметшинович

Мать: Галимова Махира Сафиулловна

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
27.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
29.06.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
18.01.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

д.Алькеево Буинского р-на
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.11.2014
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