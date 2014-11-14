Загретдинова (Галимова) Мусира Габделвалиевна
Место рожденияд.Бик-Утеево Буинского р-на
Дата рождения12.05.1938
Дата смерти14.11.2014
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1938
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
27.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Буинск, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
29.06.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Алькеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
18.01.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
д.Алькеево Буинского р-на
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.11.2014