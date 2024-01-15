Боженова (Извольская) Надежда Михайловна
Место рожденияс.Алёшня Алексинского у.Тульской губ.
Дата рождения16.05.1858 ст.
Дата смерти06.02.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1858 ст.
с.Алёшня Алексинского у.Тульской губ.
Бракосочетание
05.10.1880
с.Алёшня Алексинского у.Тульской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1882 ст.
Дочь: Боженова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Боженов Дмитрий Афанасиевич
с. Алёшня Алексинского у. Тульской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1886 ст.
Дочь: Глаголева Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Боженов Дмитрий Афанасиевич
с.Алёшня Алексинского у. Тульской губ.
Рождение ребёнка
1892
Сын: Боженов Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Боженов Дмитрий Афанасиевич
Алешня, город Тула, Тульская область
Смерть
06.02.1898 ст.
с.Алёшня Алексинского у. Тульской губ.