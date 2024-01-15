Боженова (Извольская) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боженова (Извольская) Надежда Михайловна

Место рождения

с.Алёшня Алексинского у.Тульской губ.

Дата рождения

16.05.1858 ст.

Дата смерти

06.02.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1858 ст.

Отец: Извольский Михаил Фёдорович

Мать: Извольская Надежда Сергеевна

с.Алёшня Алексинского у.Тульской губ.
Бракосочетание
05.10.1880

Муж: Боженов Дмитрий Афанасиевич

с.Алёшня Алексинского у.Тульской губ.
Рождение ребёнка
09.08.1882 ст.

Дочь: Боженова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Боженов Дмитрий Афанасиевич

с. Алёшня Алексинского у. Тульской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1886 ст.

Дочь: Глаголева Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Боженов Дмитрий Афанасиевич

с.Алёшня Алексинского у. Тульской губ.
Рождение ребёнка
1892

Сын: Боженов Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Боженов Дмитрий Афанасиевич

Алешня, город Тула, Тульская область
Смерть
06.02.1898 ст.
с.Алёшня Алексинского у. Тульской губ.
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