Бухнер (Сапровски (Забровски)) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Сапровски (Забровски)) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1894

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1894

Отец: Сабровски Иоганнес

Мать: Сабровски (Бергер) Хелена

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнер Иоганн Петер

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
03.09.1912

Муж: Моллекер Франц

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Остертаг (Моллекер (Трауш)) Мария

Отец ребёнка: Моллекер Франц

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Гааг (Бухнер) Эрна

Отец ребёнка: Бухнер Иоганн Петер

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Гааг (Бухнер) Мина

Отец ребёнка: Бухнер Иоганн Петер

Рождение ребёнка
20.03.1929

Сын: Бухнер Эвальд

Отец ребёнка: Бухнер Иоганн Петер

Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Бухнер Андрей (Англ)

Отец ребёнка: Бухнер Иоганн Петер

Смерть
1972

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