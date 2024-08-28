Бухнер (Сапровски (Забровски)) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1894
Дата смерти1972
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1894
Отец: Сабровски Иоганнес
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бухнер Иоганн Петер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
03.09.1912
Муж: Моллекер Франц
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Остертаг (Моллекер (Трауш)) Мария
Отец ребёнка: Моллекер Франц
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Гааг (Бухнер) Эрна
Отец ребёнка: Бухнер Иоганн Петер
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Гааг (Бухнер) Мина
Отец ребёнка: Бухнер Иоганн Петер
Рождение ребёнка
20.03.1929
Сын: Бухнер Эвальд
Отец ребёнка: Бухнер Иоганн Петер
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Бухнер Андрей (Англ)
Отец ребёнка: Бухнер Иоганн Петер
Смерть
1972