Прилепина Лукерья Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Якунина Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович
Рождение ребёнка
20.05.1880 ст.
Дочь: Иваненко Елена Андреевна
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович
Рождение ребёнка
05.08.1884 ст.
Дочь: Таболина Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович
Рождение ребёнка
21.03.1890 ст.
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Прилепин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович
Рождение ребёнка
03.04.1898 ст.
Дочь: Марина Андреевна
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович
Близнецы
Рождение ребёнка
03.04.1898 ст.
Сын: Прилепин Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович
Близнецы.
Рождение ребёнка
05.06.1902
Сын: Прилепин Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно