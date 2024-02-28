Прилепина Лукерья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилепина Лукерья Кирилловна

Место рождения

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Якунина Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.05.1880 ст.

Дочь: Иваненко Елена Андреевна

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.08.1884 ст.

Дочь: Таболина Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
21.03.1890 ст.

Сын: Прилепин Марк Андреевич

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Прилепин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
03.04.1898 ст.

Дочь: Марина Андреевна

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Близнецы
Рождение ребёнка
03.04.1898 ст.

Сын: Прилепин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович

Камышино-Курское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Близнецы.
Рождение ребёнка
05.06.1902

Сын: Прилепин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Прилепин Андрей Фролович

Камышино-Воронежское, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прилепин Андрей Фролович

Смерть
Неизвестно
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