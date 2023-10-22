Швецова (Харченко) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1961
Отец: Харченко Иван Гаврилович
Мать: Шатова Зоя Евгеньевна
Рождение ребёнка
10.07.1980
Дочь: Швецова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Швецов Александр
Рождение ребёнка
17.02.?
Сын: Швецов Александр Александрович
Отец ребёнка: Швецов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Швецов Александр