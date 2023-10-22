Швецова (Харченко) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова (Харченко) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1961

Отец: Харченко Иван Гаврилович

Мать: Шатова Зоя Евгеньевна

Рождение ребёнка
10.07.1980

Дочь: Швецова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Швецов Александр

Рождение ребёнка
17.02.?

Сын: Швецов Александр Александрович

Отец ребёнка: Швецов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швецов Александр

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