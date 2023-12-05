Аносов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1993

Пол

Мужской

Отец

1961 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1993

Отец: Аносов Александр Васильевич

Мать: не указана

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