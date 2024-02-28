Татьяна Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Кириллова

Место рождения

Грабильниково

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Кирилл Ильин

Мать: Пелагея Афонасиева

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Феодосия Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Иванов

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Параскева Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Иванов

Ченцово, Можайский, Московская область
Поручители жениха д. Н. Тетерино кр. Алексей Андреев \Чижиков\ и д. Сергово кр. Василий Васильев \Чижиков\ Поручители невесты д. Колычево кр. Алексей Васильев, д.Новосурино временно отпускной солдат ... Показать все
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Иванов

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Наталья Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Иванов

Смерть
Неизвестно
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