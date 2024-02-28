Татьяна Кириллова
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Кирилл Ильин
Мать: Пелагея Афонасиева
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Феодосия Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Иванов
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Параскева Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Иванов
Ченцово, Можайский, Московская область
Поручители жениха д. Н. Тетерино кр. Алексей Андреев \Чижиков\ и д. Сергово кр. Василий Васильев \Чижиков\ Поручители невесты д. Колычево кр. Алексей Васильев, д.Новосурино временно отпускной солдат ... Показать все
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Иванов
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Наталья Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Иванов
Смерть
Неизвестно