Сулягина Евдокия Провова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулягина Евдокия Провова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Сулягин Пров Васильев

Мать: Сулягина Прасковья Кирилова

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