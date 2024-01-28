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Сулягина Евдокия Провова
Сулягина Евдокия Провова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1827
Пол
Женский
Отец
Сулягин Пров Васильев
1798 г.р.
Мать
Сулягина Прасковья Кирилова
1798 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец:
Сулягин Пров Васильев
Мать:
Сулягина Прасковья Кирилова
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