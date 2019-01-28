Дейнеко Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1961
Дата смерти28.01.2019
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1961
Отец: Дейнеко Василий Феодосьевич
Рождение ребёнка
04.06.1984
Дочь: Ткаченко Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Дейнеко Елена Петровна
Рождение ребёнка
29.03.1991
Дочь: Юркова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Дейнеко Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дейнеко Елена Петровна
Смерть
28.01.2019