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Дейнеко Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1961

Дата смерти

28.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1961

Отец: Дейнеко Василий Феодосьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1984

Дочь: Ткаченко Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Дейнеко Елена Петровна

Рождение ребёнка
29.03.1991

Дочь: Юркова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Дейнеко Елена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дейнеко Елена Петровна

Смерть
28.01.2019
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