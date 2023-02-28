Кудряшова (Сорокина) Тамара Нурахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудряшова (Сорокина) Тамара Нурахметовна

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Место рождения

Алан-Бексер, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.03.1945

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Алан-Бексер, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1966

Сын: Кудряшов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Кудряшов Николай Егорович

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кудряшов Николай Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Кудряшов Николай Егорович

Зеленодольск, Дніпропетровська область
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