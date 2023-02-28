Кудряшова (Сорокина) Тамара Нурахметовна
Место рождения
Дата рождения24.03.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1966
Сын: Кудряшов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Кудряшов Николай Егорович
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кудряшов Николай Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Кудряшов Николай Егорович
Зеленодольск, Дніпропетровська область