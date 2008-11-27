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Субботин Андрей Олегович
Субботин Андрей Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.11.2008
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Субботина Наталья Анатольевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.2008
Отец: не указан
Мать:
Субботина Наталья Анатольевна
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