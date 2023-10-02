Горбунова Екатерина Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Екатерина Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1923

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.06.1925

Сын: Горбунов Виталий (Виктор?) Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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