Горбунова Екатерина Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.02.1923
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.06.1925
Сын: Горбунов Виталий (Виктор?) Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно