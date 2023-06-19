Хренников (Хренник) Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хренников (Хренник) Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1651

Дата смерти

1709

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1651

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1668

Сын: Хренников Асей (Осей Евсей) (Осей, Евсей) Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Елец Липецкой области
Рождение ребёнка
1672

Сын: Хренников (хренник) Тимофей (Тихон?) Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Елец Липецкой области
Рождение ребёнка
1675

Сын: Хренников Максим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец, целовальник от кузнецов
Место жительства
Неизвестно
Елец Липецкой области
Смерть
1709
Елец Липецкой области
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