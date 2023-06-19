Хренников (Хренник) Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1651
Дата смерти1709
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1668
Сын: Хренников Асей (Осей Евсей) (Осей, Евсей) Васильевич
Елец Липецкой области
Рождение ребёнка
1672
Сын: Хренников (хренник) Тимофей (Тихон?) Васильевич
Елец Липецкой области
Рождение ребёнка
1675
Сын: Хренников Максим Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец, целовальник от кузнецов
Место жительства
Неизвестно
Елец Липецкой области
Смерть
1709
Елец Липецкой области