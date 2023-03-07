Колупаев Иван Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1727
Дата смертиМежду 1772 и 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Колупаев Михаил Федоров
Мать: Колупаева Ирина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Колупаева Марья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Колупаева Марья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Колупаева Марья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Колупаева Марья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Агафия Иванова
Мать ребёнка: Колупаева Марья Степанова
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: Ирина Иванова
Мать ребёнка: Колупаева Марья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1772 и 1782
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния