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Колупаев Иван Михайлов

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Место рождения

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

Между 1772 и 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Колупаев Михаил Федоров

Мать: Колупаева Ирина Иванова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Колупаев Василий Иванов

Мать ребёнка: Колупаева Марья Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Колупаева Марья Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Колупаева Марья Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Колупаев Полуэкт Иванов

Мать ребёнка: Колупаева Марья Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Агафия Иванова

Мать ребёнка: Колупаева Марья Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: Ирина Иванова

Мать ребёнка: Колупаева Марья Степанова

Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колупаева Марья Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сорвижской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1772 и 1782
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
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