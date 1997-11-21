Пономарёва (Ниськова) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения14.07.1959
Дата смерти21.11.1997
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1959
Отец: Ниськов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.10.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клевцова Оксана Леонидовна
Отец ребёнка: Клевцов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клевцов Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клевцов Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
21.11.1997