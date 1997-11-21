Пономарёва (Ниськова) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарёва (Ниськова) Ольга Александровна

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Место рождения

Поливаново, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

14.07.1959

Дата смерти

21.11.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.
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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
14.07.1959

Отец: Ниськов Александр

Мать: не указана

Поливаново, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тында, город Тында, Амурская область
Рождение ребёнка
01.01.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тында, город Тында, Амурская область
Рождение ребёнка
18.10.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тында, город Тында, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клевцова Оксана Леонидовна

Отец ребёнка: Клевцов Леонид

Поливаново, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клевцов Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клевцов Денис Леонидович

Отец ребёнка: Клевцов Леонид

Поливаново, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
21.11.1997
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