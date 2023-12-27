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Павлюченко Эдуард Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1974

Отец: Павлюченко Владимир Николаевич

Мать: Любовь Петровна

Рождение ребёнка
25.06.1993

Дочь: Павлюченко Елена Эдуардовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1995

Сын: Павлюченко Эдуард Эдуардович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1995

Сын: Павлюченко Петр Эдуардович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1999

Сын: Павлюченко Евгений Эдуардович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.02.2002

Дочь: Марьяна Эдуардовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.06.2003

Дочь: Александра Эдуардовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.11.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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