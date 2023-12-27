Павлюченко Эдуард Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1974
Отец: Павлюченко Владимир Николаевич
Мать: Любовь Петровна
Рождение ребёнка
25.06.1993
Дочь: Павлюченко Елена Эдуардовна
Рождение ребёнка
07.02.1995
Сын: Павлюченко Эдуард Эдуардович
Рождение ребёнка
26.12.1995
Сын: Павлюченко Петр Эдуардович
Рождение ребёнка
29.06.1999
Сын: Павлюченко Евгений Эдуардович
Рождение ребёнка
27.02.2002
Дочь: Марьяна Эдуардовна
Рождение ребёнка
25.06.2003
Дочь: Александра Эдуардовна