Герасимов Роман Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1882
Бракосочетание
27.10.1900
Жена: Параскева Матвеевна
Бракосочетание
25.10.1901
Рождение ребёнка
16.10.1902
Сын: Герасимов Иаков Романович
Мать ребёнка: Герасимова Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
10.11.1903
Сын: Герасимов Иоанн Романович
Мать ребёнка: Герасимова Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
05.09.1905
Дочь: Вера Романовна
Мать ребёнка: Герасимова Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
05.11.1907
Сын: Герасимов Михаил Романович
Мать ребёнка: Герасимова Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
28.05.1910
Дочь: Агрипина Романовна
Мать ребёнка: Герасимова Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
08.01.1912
Дочь: Татьяна Романовна
Мать ребёнка: Герасимова Анна Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Андрей Романович
Мать ребёнка: Герасимова Анна Спиридоновна
Смерть
Неизвестно