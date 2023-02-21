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Герасимов Роман Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1882

Отец: Герасимов Егор (Георгий) Ермолаевич

Мать: Герасимова Анастасия Ивановна

Бракосочетание
27.10.1900

Жена: Параскева Матвеевна

Бракосочетание
25.10.1901

Жена: Герасимова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
16.10.1902

Сын: Герасимов Иаков Романович

Мать ребёнка: Герасимова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
10.11.1903

Сын: Герасимов Иоанн Романович

Мать ребёнка: Герасимова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
05.09.1905

Дочь: Вера Романовна

Мать ребёнка: Герасимова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
05.11.1907

Сын: Герасимов Михаил Романович

Мать ребёнка: Герасимова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
28.05.1910

Дочь: Агрипина Романовна

Мать ребёнка: Герасимова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
08.01.1912

Дочь: Татьяна Романовна

Мать ребёнка: Герасимова Анна Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Андрей Романович

Мать ребёнка: Герасимова Анна Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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