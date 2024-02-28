Юрков Анфим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрков Анфим Андреевич

Место рождения

Сарапулка, Чайковский, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрков Андрей Гурьянович (?)

Мать: не указана

Сарапулка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
1895

Сын: Юрков Лаврентий Анфимович

Мать ребёнка: Юркова Зиновья Ивановна

Сарапулка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Савелий Анфимович

Мать ребёнка: Юркова Зиновья Ивановна

Сарапулка, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Кирилл Анфимович

Мать ребёнка: Юркова Зиновья Ивановна

Сарапулка, Чайковский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Зиновья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
1933
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