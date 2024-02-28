Юрков Анфим Андреевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрков Андрей Гурьянович (?)
Рождение ребёнка
1895
Сын: Юрков Лаврентий Анфимович
Мать ребёнка: Юркова Зиновья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юркова Зиновья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юркова Зиновья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юркова Зиновья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Кузнец
Смерть
1933