Абрамов Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1937
Дата смерти21.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1937
Отец: Абрамов Иван
Рождение ребёнка
11.10.1963
Рождение ребёнка
26.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баранова Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
10.06.1979
Дочь: Кутузова Анна Юрьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.02.2022