Абрамов Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1937

Дата смерти

21.02.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

1909 г.р.

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности
1979 г.р.

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1937

Отец: Абрамов Иван

Мать: Абрамова Елена Михайловна

Рождение ребёнка
11.10.1963

Сын: Абрамов Михаил Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Валентина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.06.1979

Дочь: Кутузова Анна Юрьевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
21.02.2022
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