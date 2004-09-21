Скапцова Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скапцова Софья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.2004

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.2004

Отец: Скапцов Алексей Юрьевич

Мать: Волех Александра Валерьевна

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