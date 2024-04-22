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Подковыров Трофим Титов

Место рождения

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Титовка, Шарлыкский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
15.02.1850

Жена: Подковырова Федосья Алексеева

Гавриловка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Деревни Титовки Государств Крестьянина Тита Подковыров сын Трофим грекороссийского вероисповедания холост Деревни Гавриловки Государственного Крестьянина Алексея Емельянова дочь Федосья Грекороссийска... Показать все
Смерть
Неизвестно
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