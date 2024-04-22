Подковыров Трофим Титов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
15.02.1850
Гавриловка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Деревни Титовки Государств Крестьянина Тита Подковыров сын Трофим грекороссийского вероисповедания холост Деревни Гавриловки Государственного Крестьянина Алексея Емельянова дочь Федосья Грекороссийска... Показать все
Смерть
Неизвестно