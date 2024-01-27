Бавина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Бавин Михаил Алинпиевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Янышева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Бавин Михаил Алинпиевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агрипина Михайловна
Отец ребёнка: Бавин Михаил Алинпиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно