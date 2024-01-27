Бавина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бавина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Бавин Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Бавин Михаил Алинпиевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Янышева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Бавин Михаил Алинпиевич

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агрипина Михайловна

Отец ребёнка: Бавин Михаил Алинпиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бавин Михаил Алинпиевич

Смерть
Неизвестно
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