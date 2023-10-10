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Татарникова Наталья Валерьевна
Татарникова Наталья Валерьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.06.1986
Пол
Женский
Отец
Татарников Валерий Аркадьевич
1951 г.р.
Мать
Татарникова (Кутикова) Нина Александровна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1986
Отец:
Татарников Валерий Аркадьевич
Мать:
Татарникова Нина Александровна
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