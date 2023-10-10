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Татарникова Наталья Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1986

Отец: Татарников Валерий Аркадьевич

Мать: Татарникова Нина Александровна

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