Иларион Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Ефим (Ехим) Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
02.06.1840
Дочь: Акилина Иларионовна
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Рождение ребёнка
15.01.1849
Сын: Антон (Анттун) Иларионович
Мать ребёнка: Василиса Иванова
Смерть
Неизвестно