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Иларион Ефимович

Место рождения

Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Ефим (Ехим) Васильевич

Мать: не указана

Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Иванова

Рождение ребёнка
02.06.1840

Дочь: Акилина Иларионовна

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1849

Сын: Антон (Анттун) Иларионович

Мать ребёнка: Василиса Иванова

Нижние Тимерсяны, Цильнинский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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