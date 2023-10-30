(Кабанова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кабанова) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1962

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962

Отец: Кабанов Николай

Мать: ?

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