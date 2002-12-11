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Гончарик Александра Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.2002

Пол

Женский

Отец

1974 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.2002

Отец: Гончарик Игорь Владимирович

Мать: Кирик Ольга

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