Дурново (Демидова) Мария Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1776
Дата смерти25.05.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Дурново Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Дурново Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Дурново Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1795
Сын: Дурново Никита Дмитриевич
Отец ребёнка: Дурново Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Дурново Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Дурново Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Дурново Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дурново Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
06.03.1804
Отец ребёнка: Дурново Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1847