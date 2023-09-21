Дурново (Демидова) Мария Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДурново (Демидова) Мария Никитична

Дурново (Демидова) Мария Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1776

Дата смерти

25.05.1847

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Дурново Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Дурново Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Дурново Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1795

Сын: Дурново Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Дурново Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1796

Сын: Дурново Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Дурново Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Дурново Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дурново Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
06.03.1804

Сын: Дурново Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Дурново Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурново Дмитрий Николаевич

Смерть
25.05.1847
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close