Кулысова (Хахалина) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулысова (Хахалина) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Хахалин Иоаким

Мать: Домна Никитична

Смерть
Неизвестно
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