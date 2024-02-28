Макмак Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макмак Петр Андреевич

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1923

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Макмак Андрей Харлампиевич

Мать: ?

Смерть
1943
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