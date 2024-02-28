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Макмак Петр Андреевич
Макмак Петр Андреевич
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Древо
Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1923
Дата смерти
1943
Пол
Мужской
Отец
Макмак Андрей Харлампиевич
1899 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Макмак Андрей Харлампиевич
Мать:
?
Малоянисоль
Смерть
1943
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