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- Алексей Алексеевич

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Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

11.04.1907 ст.

Дата смерти

16.08.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1907 ст.

Отец: - Алексей Парфёнович

Мать: - Анастасия Гавриловна

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.160-161 (Рождение №-31м)
Крещение
13.04.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Парфён Иванович - крестьянин из д.Бол.Горка Крёстная мать: Дарья Гавриловна - крестьянская девица из д.Маракино (родная тётя)
Смерть
16.08.1907 ст.
Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 4 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
17.08.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.212-213 (Умершие №-32м)
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