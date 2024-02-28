- Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения11.04.1907 ст.
Дата смерти16.08.1907 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1907 ст.
Отец: - Алексей Парфёнович
Мать: - Анастасия Гавриловна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.160-161 (Рождение №-31м)
Крещение
13.04.1907 ст.
Крёстный отец: Парфён Иванович - крестьянин из д.Бол.Горка Крёстная мать: Дарья Гавриловна - крестьянская девица из д.Маракино (родная тётя)
Смерть
16.08.1907 ст.
Младенец в 4 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
17.08.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.212-213 (Умершие №-32м)