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Бобров Евгений Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1956

Дата смерти

22.05.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1956

Отец: не указан

Мать: Боброва Любовь Степановна

Рождение ребёнка
03.06.1982

Сын: Бобров Максим Евгеньевич

Мать ребёнка: Боброва Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
23.12.1984

Сын: Бобров Ефим Евгеньевич

Мать ребёнка: Боброва Татьяна Владимировна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боброва Татьяна Владимировна

Смерть
22.05.2007
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