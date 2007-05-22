Бобров Евгений Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1956
Дата смерти22.05.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1956
Отец: не указан
Рождение ребёнка
03.06.1982
Мать ребёнка: Боброва Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
23.12.1984
Мать ребёнка: Боброва Татьяна Владимировна
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.05.2007