Курмаева (Овчинникова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курмаева (Овчинникова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1918

Дата смерти

27.01.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1918

Отец: Овчинников Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курмаев Хабибула

Рождение ребёнка
05.04.1945

Сын: Курмаев Евгений

Отец ребёнка: Леонид (?)

Алматы, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курмаев Хабибула

Смерть
27.01.1977
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