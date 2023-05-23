Курмаева (Овчинникова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1918
Дата смерти27.01.1977
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1918
Отец: Овчинников Алексей
Рождение ребёнка
11.11.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курмаев Хабибула
Рождение ребёнка
05.04.1945
Сын: Курмаев Евгений
Отец ребёнка: Леонид (?)
Алматы, Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курмаев Хабибула
Смерть
27.01.1977