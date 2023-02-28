Бутусов Михаил Павлович
Место рождения
Дата рождения17.06.1900
Дата смерти11.04.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1939 по 1940
Тбилиси
Место жительства
С 1941 по 1941
Киев, Украина
Место жительства
С 1942 по 1945
Ташкент
Место жительства
С 1946
Место жительства
С 1947 по 1947
Киев, Украина
Место жительства
С 1948
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.04.1963