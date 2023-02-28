Бутусов Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутусов Михаил Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

17.06.1900

Дата смерти

11.04.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1939 по 1940
Тбилиси
Место жительства
С 1941 по 1941
Киев, Украина
Место жительства
С 1942 по 1945
Ташкент
Место жительства
С 1946
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1947 по 1947
Киев, Украина
Место жительства
С 1948
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.04.1963
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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