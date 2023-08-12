Василевский Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевский Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1987

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1987

Отец: Василевский Александр

Мать: не указана

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