Лотошников Петр Андреанович
Место рожденияРождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Дата рождения1888 ст.
Дата смерти08.11.1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
19.01.1907 ст.
Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Брак 1
Смерть
08.11.1914 ст.
Ефрейтор 46-го Сибирского стрелкового полка Первая Мировая война. Убит возле деревни Великий Вислок