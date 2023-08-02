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Лотошников Петр Андреанович

Место рождения

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

08.11.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождественский завод село Ножовка Оханского уезда Пермской губернии
Бракосочетание
19.01.1907 ст.

Жена: Ханжина-Лотошникова Анна Тихоновна

Рождественский завод село Ножовка Оханский уезд Пермской губернии
Брак 1
Смерть
08.11.1914 ст.
Ефрейтор 46-го Сибирского стрелкового полка Первая Мировая война. Убит возле деревни Великий Вислок
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