Кузьмин Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Николай
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Юрий
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Василий
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Дмитрий
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Елеферий
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузьмин Евгений
Мать ребёнка: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия