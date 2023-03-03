Кузьмин Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Василий Николаевич

Кузьмин Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: неизвестно

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Николай

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Юрий

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Василий

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Дмитрий

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Октябрина

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Елеферий

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Евгений

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

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