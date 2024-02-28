Наталья
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1825
Сын: Зиновий Никитин
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акулина Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Ульяна Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Петров
Смерть
Неизвестно