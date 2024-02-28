Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья

Место рождения

Орешки, Рузский, Московская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Зиновий Никитин

Отец ребёнка: Никита Петров

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акулина Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

Орешки, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Ульяна Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

Орешки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Петров

Смерть
Неизвестно
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