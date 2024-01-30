Федоров Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Иван Романович

Мать: Коршунова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
30.03.1964

Сын: Федоров Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Федорова Раиса Петровна

Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Сергей Викторович

Мать ребёнка: Федорова Раиса Петровна

Смерть
Неизвестно
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