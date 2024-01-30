Федоров Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Иван Романович
Мать: Коршунова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
30.03.1964
Сын: Федоров Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Федорова Раиса Петровна
Люберцы, Люберцы, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Сергей Викторович
Мать ребёнка: Федорова Раиса Петровна
Смерть
Неизвестно