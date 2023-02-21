Цыгельникова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Цыгельникова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Цыгельников Иван Иванович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Цыгельникова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Цыгельников Иван Иванович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Цыгельникова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Цыгельников Иван Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Цыгельникова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Цыгельников Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Крупская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно