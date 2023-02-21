Цыгельникова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгельникова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Цыгельникова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Цыгельников Иван Иванович

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Цыгельникова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Цыгельников Иван Иванович

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Цыгельникова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Цыгельников Иван Иванович

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Цыгельникова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Цыгельников Иван Иванович

Темнолесская, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Место жительства
Неизвестно
Крупская, Выселковский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыгельников Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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