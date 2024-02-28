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Литвинов Андрей Владимирович
Литвинов Андрей Владимирович
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Древо
Место рождения
Воркута
, Воркута, Республика Коми
Дата рождения
25.04.1982
Пол
Мужской
Отец
Литвинов Владимир Петрович
Около 1957 г.р.
Мать
Литвинова (Гусакова) Елена Григорьевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1982
Отец:
Литвинов Владимир Петрович
Мать:
Литвинова Елена Григорьевна
Воркута
, Воркута, Республика Коми
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