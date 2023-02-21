Ивашкевич Михаил Александрович
Место рожденияд.Пахомово Вилейский район минская область РБ
Дата рождения03.01.1939
Дата смерти18.10.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1939
д.Пахомово Вилейский район минская область РБ
Бракосочетание
20.01.1968
Рождение ребёнка
25.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивашкевич Лилия Георгиевна
Рождение ребёнка
15.08.1970
Дочь: Ивашкевич Лия Михайловна
Мать ребёнка: Ивашкевич Лилия Георгиевна
Рождение ребёнка
12.11.1976
Сын: Ивашкевич Тимофей Михалович
Мать ребёнка: Ивашкевич Лилия Георгиевна
Смерть
18.10.1992