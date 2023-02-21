Ивашкевич Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашкевич Михаил Александрович

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Место рождения

д.Пахомово Вилейский район минская область РБ

Дата рождения

03.01.1939

Дата смерти

18.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1939

Отец: Ивашкевич Александр Фёдорович

Мать: Ивашкевич Ефросинья Михайловна

д.Пахомово Вилейский район минская область РБ
Бракосочетание
20.01.1968

Жена: Ивашкевич Лилия Георгиевна

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
25.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивашкевич Лилия Георгиевна

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
15.08.1970

Дочь: Ивашкевич Лия Михайловна

Мать ребёнка: Ивашкевич Лилия Георгиевна

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
12.11.1976

Сын: Ивашкевич Тимофей Михалович

Мать ребёнка: Ивашкевич Лилия Георгиевна

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Смерть
18.10.1992
Молодечно, Молодечненский район, Минская область
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