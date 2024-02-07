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Коровко Иван
Коровко Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Коровко Семен
1896 г.р.
Мать
Коровко (Белицкая) Мария
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Коровко Семен
Мать:
Коровко Мария
Смерть
Неизвестно
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