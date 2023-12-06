Бугаенко Наталья Викторрвна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугаенко Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Бугаенко Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугаенко Ева Дмитриевна
Отец ребёнка: Бугаенко Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бугаенко Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Бугаенко Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бугаенко Дмитрий
Смерть
Неизвестно