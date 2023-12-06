Бугаенко Наталья Викторрвна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаенко Наталья Викторрвна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подольский Виктор Никитович

Мать: Подольская Светлана Гаврииловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаенко Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Бугаенко Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаенко Ева Дмитриевна

Отец ребёнка: Бугаенко Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаенко Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Бугаенко Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаенко Дмитрий

Смерть
Неизвестно
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